В центре Казани начали сносить здание комбината «Здоровье»

На этом месте построят новое здание, вероятно, с подземной парковкой и дополнительными этажами

В центре Казани начали сносить комбинат "Здоровье", об этом ProKazan.ru сообщили очевидцы. На этом месте построят новое здание, вероятно, с подземной парковкой и дополнительными этажами.

Напомним, оздоровительный центр закрылся с 1 июля, по словам гендиректора АО "Комбытсервис" (97 процентов акций этой компании принадлежат экс-мэру Казани Камилю Исхакову) Елены Гендельман, через год он должен быть открыт.

Сам Камиль Исхаков сообщил, что старое здание комбината будет полностью снесено, а на его месте построят новое. При этом в обновленном комплексе будут бассейны, русская и финская сауны, турецкие бани.

В центре Казани сносят легендарный комбинат «Здоровье» pic.twitter.com/nwgh4lq89d — БИЗНЕС Online (@Businessgazeta) 11 сентября 2017 г.

Кстати



Здание “Комбината здоровья” было построено в 70-е годы на месте Меркуловских бань. В советское время здесь любили отдыхать партийные лидеры, а в на 90-е годы банные процедуры часто захаживали представители криминальных группировок.