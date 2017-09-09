В 2018 году между Татарстаном и Алтайским краем может появится прямой авиарейс

К ЧМ-2018 по футболу Казань и Барнаул может связать прямой авиарейс. Такую возможность обсуждали в ходе сегодняшней встречи губернатор Алтайского края Александр Карлин и президент РТ Рустам Минниханов, передает ТАСС.

- Мы обсуждали вопрос о налаживании прямого авиасообщения, - рассказал Карлин журналистам. - Если мы постараемся, сделаем так, чтобы эту тему ускорить, тогда даже будет возможность нашим землякам посетить игры чемпионата мира в Казани, воспользовавшись прямым рейсом.

Минниханов, в свою очередь, отметил, что рейсы можно будет субсидировать из региональных бюджетов, и Татарстан к этому полностью готов.

- Алтайский край и республика Татарстан готовы субсидировать эти рейсы, - сказал глава Татарстана. - Они на первых порах нуждаются в субсидиях, мы готовы. Это будет тоже [возможностью] для наших жителей приехать сюда в ваши санатории. В Татарстане тоже много культурных и исторических объектов, это будет взаимно интересно и полезно.

Напомним, сегодня президент РТ прибыл в Алтайский край с рабочей поездкой.