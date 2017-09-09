Рустам Минниханов проведет воскресенье в Алтайском крае

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов отправился с рабочим визитом в Алтайский край и Республику Алтай. Об этом он сообщил своим подписчикам, опубликовав снимок с борта президентского самолета на страничке в Инстаграме.

Как сообщается на сайте правительства РТ, в воскресенье делегация от Татарстана во главе с президентом республики совершат визит на Алтай.

Рустам Минниханов посетит регион в связи с 80-летием субъекта РФ. За время визита татарстанская делегация ознакомится с инвестиционными возможностями региона, а также посетит ряд туристических объектов.