Нетрезвый водитель, сбивший инспектора ГИБДД, оказался трижды судимым рецидивистом

В ГИБДД РТ рассказали подробробности задержания водителя Ауди А6 в Казани. Напомним, вчера на Ямашева нетрезвый водитель сбил сотрудника ГИБДД. Видео задержания попало в Интернет.

Как выяснилось, в 7.45 на перекрестке улиц Салимжанова — Пушкина инспектор ДПС велел водителю Ауди остановиться, но тот не подчинился. Началась погоня, во время которой автомобиль был задержан на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Мусина. В момент задержания водитель умышленно совершил наезд на инспектора ДПС, причинив ему телесные повреждения.

Задержанным оказался 30-летний парень, неоднократно судимый - за его плечами убийство, грабеж, разбой и хулиганство. При освидетельствовании у него было установлено состояние алкогольного опьянения.

В отношении лихача возбудили дела об административных правонарушениях за: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, неподчинение требованию сотрудника полиции об остановке, проезды на запрещающий сигнал светофора, выезды на встречную полосу и управление автомобилем без соответствующих документов. Кроме этого, задержанному грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, для выяснения всех обстоятельств произошедшего инспекторами ДПС были задержаны пассажиры 1984 и 1990 годов рождения, также неоднократно судимые. Все задержанные были доставлены в отдел полиции "Савиново".