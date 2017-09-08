Соцсети: на Ямашева нетрезвый водитель сбил сотрудника ГИБДД

Сегодня около 8.30 утра нетрезвый водитель сбил сотрудника ГИБДД. Об этом стали сообщать очевидцы происшествия в соцсетях.

Полицейские преследовали автомобиль "Ауди А6". Нарушителя удалось задержать на перекрестке с улицей Мусина.

- Когда автомобиль остановился, выбежал сотрудник ГИБДД и направил оружие на водителя, но водитель ударил по газам и сбил полицейского, - передает "Казанский репортер".

После наезда на сотрудника ГИБДД водитель "Ауди" остановился и его задержали. Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Сотрудник ГИБДД был госпитализирован.