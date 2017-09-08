В казанском парке Петрова прошел очередной митинг вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка»

Сегодня, 9 сентября, в казанском парке Петрова прошел очередной митинг обманутых вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка». В мероприятии приняли участие более 100 человек.

Люди пришли с плакатами «Хотели санацию, получили ликвидацию», «ТатфодБанда, верните наши деньги». Также на митинг пришел глава совета республиканского фонда поддержки обманутых вкладчиков и дольщиков Айрат Нурутдинов. Он ответил на вопросы митингующих, передает «Бизнес Онлайн».

Напомним, ранее сообщалось, что фонду помощи клиентам потерявших лицензии в Татарстане банков передали 760 гектаров земли вместе с расположенными на нем объектами недвижимости, находящимися в собственности республики, в Кировском районе Казани около лесопарка «Лебяжье». Отмечается, что реализация этих участков позволит рассчитаться с частью обманутых вкладчиков.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка» была отозвана лицензия.