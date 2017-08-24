В Казани не удалось продать здание бывшего отеля Mariott 

Эксперты считают, что цена гостиничного комплекса слишком завышена

В Казани не удалось продать на торгах здание бывшего отеля Mariott за 1,2 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что на конкурс, объявленный в рамках банкротства владельца отеля, «Динамикс групп», так и не поступило ни одной заявки.

- Цена гостиничного комплекса слишком завышена. Реальная же стоимость здания не дороже 700-800 млн рублей, - считают эксперты.

Напомним, казанский отель Mariott стал причиной конфликта между владельцем и управляющим. Прежний собственник отеля Marriott — ООО «Динамикс Групп» ранее сотрудничал с гостиничным оператором ООО «СиУай Казань Отель Лизинг». «Динамикс Групп» была признана банкротом. Договор с оператором был расторгнут из-за того, что он не платил за аренду гостиничного комплекса и не выполнял законные требования конкурсного управляющего Павла Лесникова. Поэтому Лесников решил привлечь в Marriott нового оператора.

- В 2013 году Банк Москвы (входит в группу ВТБ, — прим. ред.) выдал кредит компании ЗАО УК «Транс Девелопмент Капитал» (ТДК) в размере 74,8 млн евро под залог трех отелей сети «Марриотт» в Санкт-Петербурге, Казани и Иркутске. Поручителями по кредиту являлись компании-собственники отелей. В Казани это была компания ООО «Динамикс Групп». С апреля 2015 года ТДК перестал обслуживать свой долг. В связи с этим банк обратился с заявлениями о банкротстве заемщика и поручителей, - пояснили в пресс-службе ВТБ.