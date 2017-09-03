«Засохшие саженцы, мусор и парковка во дворе»: на что жалуются казанцы

ProKazan.ru публикует обращения горожан в редакцию

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на нашем сайте.

ДОРОГИ И ПАРКОВКА

- На Сахарова, 16 во дворе нет асфальта - сплошные ямы.

- Провал. На улице Яруллина возле дома №2 провалился асфальт, на этой территории большой поток машин и пешеходов.

- У ЦУМа на улице Московская большой поток машин - 4 полосы движения, необходимо сократить время разрешающего сигнала для пешеходов с 23 до 17-18 секунд.

- Во дворе по улице Рихарда Зорге, 43 асфальта практически не осталось - все в канавах и рытвинах.

- К домам № 85 и 89 по проспекту Амирхана не подъехать - яма на яме.

- Во дворе на Гаврилова, 50 автовладельцы паркуются на тротуаре, где гуляют мамы с детьми. С коляской невозможно пройти - слишком узкая часть остается для пешеходов.

СОСТОЯНИЕ ПАРКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

- В парке Химиков на баскетбольной площадке сломаны оба кольца уже 2 месяца.

- В парке "Крылья Советов" не работает световое освещение фонтана.

- Напротив дома №21 по улице Мавлютова загублены саженцы, из 40 осталось 10!

- На улице Тукая у дома №144 не работают ливневки, даже после небольшого дождика невозможно перейти дорогу.

- В Лядском саду сломана часть игрового оборудования на детской площадке.

ДВОРЫ И ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Двор по улице Светлая, 17 плохо убирают.

- На перекрестке улиц Давыдова-Айдарова часто не вывозят мусор.

- Площадка. Во дворе между домами №90 и 92 по проспекту Ямашева нет детской площадки, игровое оборудование очень старое, малышам опасно там играть.

- Во дворе на Татарстана, 7 нужно привести в порядок детскую площадку - горка сломана, пластик треснул, деревянные рейки отпали.

- На Аделя Кутуя, 159 к3 свалка бытового и строительного мусора.