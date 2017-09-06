СМИ: дыра в капитале «Спурт Банка» превысила 5 млрд рублей

Разница между величиной обязательств и активов в казанском «Спурт Банке» составляет 5,15 млрд рублей. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на материалы «Вестника Банка России».

Напомним, 21 июля Центробанк отозвал лицензию у казанского банка «Спурт». По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.

В начале июля Спурт банк, находящийся под мораторием на удовлетворение требований кредиторов и управлением Агентства по страхованию вкладов, закрыл два дополнительных офиса в Казани.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.