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ЦБ РФ требует признать банкротом «Спурт банк»

ЦБ РФ требует признать банкротом «Спурт банк»
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Фото: ProKazan.ru
Иск был подан 14 августа

Центральный банк России в лице отделения Национального банка по РТ подал иск в Арбитражный суд Татарстана о признании банкротом «Спурт банка».

Как следует из картотеки арбитражных дел, сумма исковых требований к кредитной организации и АСВ составляет 12,5 млн рублей. Иск был подан 14 августа.

Напомним, 21 июля Центробанк отозвал лицензию у казанского банка «Спурт». По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.

В начале июля Спурт банк, находящийся под мораторием на удовлетворение требований кредиторов и управлением Агентства по страхованию вкладов, закрыл два дополнительных офиса в Казани.

Ранее Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов. Спурт банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО "Татфондбанк", ПАО "Интехбанк", "АНКОР Банк" (АО), АО "Булгар банк", КБ "Камский Горизонт". К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.

13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей из-за паники среди клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве лицензии у банка. По ее словам, пик оттока наличных пришелся на 8-9 марта.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа. 

Люция Кашапова, 15.08.2017, 11:02
Тэги: Экономика
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Комментарии

Горожанин15 августа 2017, 11:08
Когда уж Ак-барс признают банкротом!
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