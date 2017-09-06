РЖД завершили проектирование ВСМ Москва-Казань

Российские железные дороги (РЖД) завершили проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Об этом сообщил вице-президент РЖД Александр Мишарин.

- Проектирование совместно с компанией «Крэк» практически закончили, проект отдали на экспертизу. Уже подготовлены совместные соглашения и меморандумы об инвестировании в проект со стороны Китая через фонд «Шелковый путь», - сказал он, передает Lenta.ru.

Напомним, ранее стало известно, что РЖД в 2018 году начнут строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Казань. Магистраль будет запущена до 2022 года. Скорость поездов будет достигать 400 км/ч.

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Согласно проекту, протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 километров, а скорость движения поездов будет достигать 400 километров в час. На магистрали будут организованы остановки поездов через каждые 50-70 километров. Время пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа. Общая стоимость строительства дороги превышает 1 триллион рублей.