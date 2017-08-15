Назвали дату начала строительства первой в России ВСМ Москва - Казань

Оно начнется в следующем году. Ранее сообщалось, что высокоскоростную магистраль планирует запустить до 2022 года

Российские железные дороги в 2018 году начнут строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Казань, заявил сегодня первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

По его словам, в 2017 году будет полностью завершено проектирование магистрали.

- В следующем году мы начинаем строительство, — цитируют "Известия" слова Мишарина, сказанные на форуме "Территория смыслов" во Владимирской области.

Ранее стало известно, что магистраль будет запущена до 2022 года. Скорость поездов будет достигать 400 км/ч.

Напомним, ранее правительство России осталось недовольно проектом высокоскоростной магистрали Москва-Казань и отправило его на доработку. По мнению экспертов, власти хотят сократить риски государства в проекте.

- Хотя активные переговоры с китайскими и немецкими инвесторами уже ведутся, правительство теперь хочет перепроверить реалистичность всех базовых характеристик, в том числе объема пассажиропотока, а также стоимости и источников финансирования, - говорилось в сообщении.

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Согласно проекту, протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 километров, а скорость движения поездов будет достигать 400 километров в час. На магистрали будут организованы остановки поездов через каждые 50-70 километров. Время пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа. Общая стоимость строительства дороги превышает 1 триллион рублей.