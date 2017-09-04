В Казани хотят установить «пустой» памятник со словами Путина

Заявка активистов была отправлена в исполком

В Казани, а также в Москве и Санкт-Петербурге хотят установить "пустой" памятник "Справедливости и правды" со словами президента России Владимира Путина, на постаменте которого не будет ничего находиться. Об этом ProKazan.ru рассказала президент Ассоциации Несправедливо Осужденных Граждан России Гульнара Гилязова.

По ее словам, решение о создании этого памятника было принято после резонансного дела 31-летнего казанского таксиста Ильдуса Зиннатзанова, которого признали виновным в "непорочном изнасиловании" и осудили к 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима.

- Ежегодно в места не столь отдаленные из-за нашей судебной системы, судей и халатности органов, попадают тысячи ни в чем не повинных людей – просто оказались не в то время и не в том месте. Адвокатов душат, не давая им полноценно выполнять свои обязанности по защите граждан. Конституция не работает. Человек, попавший под обвинение изначально признан виновным и идет обвинительный уклон, - рассказала активистка.

По ее словам, памятник будет представлять собой единую монолитную железобетонную конструкцию высотой 3-4 метра, данная конструкция обклеивается керамогранитными плитами, на главном фасаде будут написаны золотыми буквами слова Путина – "Справедливость – выше закона", а также на отдельных плитах будут написаны статьи Конституции РФ.

Стоимость памятника составит около 500 тысяч рублей, деньги на него будут собирать при помощи сочувствующих со всей России через Интернет.

- Поддержать данный проект согласны уже более 37.400 человек, - рассказала Гульнара Гилязова.

Сама активистка считает, что власти Казани согласятся с установкой памятника.

- Памятников у нас мало, тема сфабрикованных дел актуальная. Официальную заявку в исполком Казани приняли 25 августа, в исполкомы Москвы и Санкт-Петербурга - 28 августа, - отметила Гульнара Гилязова.

Портал ProKazan.ru обратился за комментарием в мэрию, он будет опубликован после поступления ответа.

Справка



Ассоциация Несправедливо Осужденных Граждан России была создана в 2017 году на собрании в Москве, в котором приняли участие 10 человек. Месяц назад были поданы документы в Министерство Юстиции РФ для регистрации ассоциации. Основная цель ассоциации - помощь несправедливо осужденным людям.