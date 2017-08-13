В Казани таксиста вновь признали виновным в «непорочном изнасиловании»

Сегодня, 14 августа, Советский районный суд Казани вновь признал виновным 31-летнего Ильдуса Зиннатзанова, которого обвиняют в изнасиловании 18-летней девушки.

Его приговорили к 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима — это на 2 месяца меньше срока, назначенного ранее.

- Без единого доказательства опять меня посадили!, - крикнул Зиннатзанов, когда его выводили из зала суда, передает «Реальное время».

Сообщается, что родственники вновь собираются обжаловать несправедливый приговор в Верховном суде Татарстана.

Напомним, история началась в конце июня прошлого года. Ранее в редакцию портала ProKazan обратилась родственница Ильдуса Зиннатзанова, которая рассказала, что Зиннатзанов в 22.43 получил заказ, а 23.10 он отчитался об исполнении заказа. А через два дня девочка, которую даже не тронули пальцем, заявила в полицию об изнасиловании. Женщина не верит показаниям как самой девушки, так и ее родственников. По ее словам, юридические формулировки и высказывания вроде «испытав резкую боль», наводит ее на мысль, что тут не обошлось без подсказки взрослых. Подсказками, по мнению Гульнары, занимался отец девушки, который и работает в правоохранительных органах.

В доказательство тетя подсудимого предъявила результаты судебно-медицинской экспертной комиссии: потерпевшая оказалась девственницей.

Кстати, похожий громкий случай с изнасилованием не так давно обсуждался на Первом канале - 17-летняя Диана Шурыгина из Ульяновска обвинила недавнего знакомого в изнасиловании. 21-летнего парня осудили на 3 года колонии, тогда как друзья молодого человека настаивали: девушка сама спровоцировала близость, была пьяна, а после случившегося даже не расстроена. После шумихи на страницу Дианы подписались более 7 миллионов человек.