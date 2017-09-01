Ночная гроза в Казани: в соцсетях появились сообщения о затопленных улицах и ударах молний

ProKazan.ru составил подборку происшествий прошедшей стихии

Накануне вечером и сегодня ночью в Казани прошла сильная гроза, в соцсетях появились фотографии ее последствий - затопленные улицы и удары молний, снятые на фото. ProKazan.ru составил подборку происшествий прошедшей стихии.

После ливня некоторые дороги оказались затоплены, автомобили, которые заезжали туда - заглохли. Среди затопленных оказались улицы Мавлютова (возле остановки «18 поликлиника»), улица Ленская и улица Дзержинского.

Напомним, минувшим летом власти Казани назвали фейком фотографии затопленных после сильного ливня улиц Казани.