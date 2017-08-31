Космонавт Сергей Рыжиков вернул в Бугульму герб города, который побывал на орбите

Уроженец Бугульмы космонавт Сергей Рыжиков вручил главе города герб, который побывал с ним на орбите. Об этом сообщает пресс-служба района.

- Уже больше полувека на орбиту нашей планеты Земля неоднократно выводились флаг и герб нашей Родины. И вот впервые удалось выполнить задуманное — на орбите побывал герб нашего родного города, - сказал Рыжиков.

Напомним, 19 октября прошлого года с космодрома Байконур успешно взлетел космический корабль «Союз МС-02». За это время экипаж выполнил запланированные научно-прикладные исследования и эксперименты. А 10 апреля транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-02», на борту которого среди членов экипажа был и 42-летний космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вернулся на Землю с МКС.