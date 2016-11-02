Из Казани в Баку запустят ежедневные авиарейсы

С 1 сентября запускаются ежедневные авиарейсы по направлению Баку-Казань-Баку, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Отмечается, что помимо Аzerbaijan Airlines на данном маршруте будет выполнять рейсы недавно созданная бюджетная авиакомпания Buta Airways.

- Полеты будут выполняться как на 106-местных воздушных судах Embraer 190, так и на 122-местных Airbus A319, - говорится в сообщении.

Так, компания Buta Airways будет выполнять рейсы по вторникам, средам, пятницам, воскресеньям. Из Казани самолет вылетает в 21.10 и прибывает в Баку в 00.40. Вылет из Баку в 18.00, в Казани самолет приземлится в 19.40.

Компания Azerbaijan Airlines (Azal) осуществляет рейсы по понедельникам, четвергам и субботам. Так, из Казани самолет вылетает в 23:10 и прибывает в Баку в 02:40. Вылет из Баку в 20:00, в 21:40 самолёт садится в аэропорту Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что с 3 октября татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро» из Казани и Бугульмы открывает регулярные рейсы в Ноябрьск. Кстати, Ноябрьск — город окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа России. Зимой в Ноябрьске очень холодно. Однажды здесь был зафиксирован абсолютный температурный рекорд — минус 58.9 °C.