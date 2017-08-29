Почти наверняка: мусоросжигательный завод будет построен около «Казаньоргсинтеза»

При этом окончательное решение должно быть принято в течение двух месяцев

Приоритетной площадкой для строительства мусоросжигательного завода в Казани стал район около "Казаньоргсинтеза", об этом рассказал накануне министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании по проблемам утилизации мусора под эгидой президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека.

- Идут предпроектные и проектные работы по выбору участка. Обсуждаются разные варианты. Есть возможность совмещения различных санитарных зон в районе "Оргсинтеза", - цитирует "Бизнес Online" слова министра.

Окончательное решение о месте строительства должно быть принято через два месяца после проведения необходимых геодезических изысканий и замеров.

Ранее плюсы расположения завода около "Оргсинтеза" называл гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

- Во-первых, в основе всего – экологичность и соответствие всем санитарными требованиям, завод не может располагаться вблизи жилой застройки, - говорил Андрей Шипелов. - Во-вторых, удаленность завода от основных мест образования отходов должна соответствовать экономической и тарифной политике, чтобы не приводить к росту тарифа для населения за счет увеличения логистических маршрутов. Наконец, для завода нужна инфраструктура – дороги, подключение к электросетям, системам водоснабжения и так далее.

Построить завод планируют к 2021 году.