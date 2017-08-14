Глава Минобрнауки РТ пожаловался на недостаточность образования на татарском языке

Министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов пожаловался на недостаточность образования на татарском языке. Об этом он сказал на республиканском августовском совещании работников образования в Муслюмово.

По словам главы ведомства, до сих пор есть ряд нерешенных вопросов.

- Открытым остается вопрос по написанию диссертаций на родном языке. Сегодня это невозможно сделать даже по татарской филологии, - отметил Фаттахов.

Он также добавил, что следует уделить особое внимание дошкольному образованию.

- Есть районы с исконно татарским населением, и там образование на родном языке отстает от нормативов. К примеру, в Камско-Устьинском районе, где проживает 54%татар, этот показатель составляет 27%, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова министра.