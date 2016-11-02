В Казани в праздничные дни парковки будут работать бесплатно

В Казани муниципальные парковки, которые расположены вдоль улично-дорожной сети города, в праздничные дни — 30 августа, 1 сентября, а также в воскресенье, 3 сентября, будут работать бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что 2 сентября, в субботу, парковки будут работать в обычном режиме.

Напомним, с 1 марта текущего года в Казани на 7 муниципальных парковках увеличили стоимость до 70 рублей в час. На остальных парковках стоимость осталась прежней — 50 рублей в час. С полным списком парковок можно ознакомиться по ссылке.

Справка



Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru. Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки - 2500 рублей.