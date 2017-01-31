Стало известно, на каких улицах Казани стоимость парковки повысится до 70 рублей в час

Повышение произойдет с 1 марта текущего года

В Казани с 1 марта текущего года на 7 муниципальных парковках увеличат стоимость до 70 рублей в час. Об этом сообщается в постановлении исполкома города.

Отмечается, что на остальных парковках стоимость остается прежней — 50 рублей в час.

Справка



Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru. Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки - 2500 рублей.