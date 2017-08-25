СМИ: Центробанк предложил обязать банки собирать биометрию россиян

Центральный банк России предложил обязать банки собирать биометрию (изображение лица и головные слепки) россиян для создания единой системы идентификации клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник близкий к ЦБ РФ.

Отмечается, что благодаря этому граждане смогут стать вкладчиками любого банка не приходя в офис, пройдя проверку с помощью биометрии.

- Работа в данном направлении уже начата. Систему планируют запустить в марте следующего года, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время российские банки начнут внедрять идентификацию клиентов по сетчатке глаза.