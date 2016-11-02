В России клиентов банков начнут распознавать по сетчатке глаза

В ближайшее время российские банки начнут внедрять идентификацию клиентов по сетчатке глаза, сообщают «Известия» со ссылкой на банки ВТБ, ВТБ24 и Бинбанк.

Отмечается, что подобный способ распознавания клиентов кредитные организации планируют ввести уже с 2018 года.

- Такой способ идентификации самый надежный в мире. Преимуществом идентификации по радужной оболочке является отсутствие прямого контакта человека с аппаратурой (для многих людей это важно). Этот способ идентификации можно применять как дополнительную защиту при доступе клиента к сейфовой ячейке или же при подтверждении крупных платежей, - отметили в Бинбанке.

Однако, по словам представителей банка, внедрение идентификации по сетчатке глаза сложно реализовать технически — для сбора эталонных образцов и для сканирования необходимо дорогостоящее оборудование, обязателен личный контакт с клиентом.