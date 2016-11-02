Проект нового генплана Казани обсудят с населением в 2018 году

Проект нового генерального плана Казани до 2035 года обсудят с населением в 2018 году. Об этом сообщила глава управления архитектуры и градостроительства Ирина Дябилкина.

- Слушания одновременно будут проходить на 13 площадках. Городу предстоит непростое согласование генерального плана на федеральном уровне, - отметила Дябилкина.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный план Казани до 2035 года включены мероприятия по демотивации использования личного транспорта. Согласно генплану, в городе планируют построить 344 км улично-дорожной сети (УДС), более 10 развязок, а также проведут мероприятия по демотивации использования личного транспорта. Отметим, в Казани генплан до 2035 года обойдется бюджету в 80 млн рублей.