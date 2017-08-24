СКР по РТ отказался возбудить дело после фотосессии полуголой модели в храме под Елабугой

Следственный комитет по РТ не стал возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих после фотосессии полуголой модели в храме под Елабугой. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

- В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления. Религиоведческая экспертиза показала, что у авторов фотосессии не было умысла на оскорбление чувств верующих, - сказал Шептицкий.

Напомним, журнал «Совет да любовь» разместил в своей онлайн-версии фотосессию с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье и нижнем белье позирует в храме в селе Гари Елабужского района.

Ранее в Казанской епархии назвали недопустимой фотосессию модели из Набережных Челнов Ксении Калугиной. По словам секретаря Казанского епархиального управления отца Владимира (Самойленко), девушку накажут высшие силы.

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Храм в селе Гари был построен в конце 19 века, в годы СССР в нем хранили зерно. На сайте Елабужского благочиния Казанской епархии сообщается, что за храмом не ухаживали более 100 лет. 13 июля там провели субботник с участием добровольцев. Для реставрации храма планируется обратиться к меценатам.