В Казани может появиться новый пляж

Публичные слушания пройдут 11 сентября

В Кировском районе Казани по улице Пролетарской может появиться новый пляж. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов Исполкома.

Так, речь идет о предоставлению Комитету земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования Казани прав на условно разрешенный вид использования земли участка площадью 13 960 квадратных метров.

Сообщается, что публичные слушания пройдут 11 сентября в 16:00 в здании управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани по улице Груздева, 5.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по РТ не рекомендовал купаться на трех пляжах Казани: «Локомотив», «Нижнее Заречье» и Комсомольский. Результаты исследований проб воды на данных пляжах не соответствую гигиеническим требованиям.