В Роспотребнадзоре запретили купаться на трех пляжах Казани

Роспотребнадзор по РТ не рекомендует купаться на трех пляжах Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жителям и гостям Казани не рекомендовано купаться на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье» и Комсомольский.

- Результаты исследований проб воды на данных пляжах не соответствую гигиеническим требованиям, - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим эксплуатирующим организациям были направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Также не рекомендовано купаться на пляже в Елабуге и в открытом плавательном бассейне в Бавлинском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что не рекомендуется купаться на одном из пляжей Альметьевска. Качество воды в озере по улице Шевченко также не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям.