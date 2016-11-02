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В Казани на реставрацию Азимовской мечети выделят еще 10 млн рублей

В Казани на реставрацию Азимовской мечети выделят еще 10 млн рублей
16+
Фото: wikipedia.org
Победитель аукциона будет определен 25 августа

В Казани на реставрацию Азимовской мечети на улице Фаткуллина выделят еще 10 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Сообщается, что победителю тендера необходимо будет выполнить все ремонтно-реставрационные работы до марта 2018 года. Победитель аукциона будет определен 25 августа.

Напомним, в прошлом году на реконструкцию Азимовской мечети из федерального бюджета было выделено 47 млн рублей. Однако позже на подрядчиков было заведено уголовное дело. Подрядная организация ООО "Сайяр", которая занималась реконструкцией мечети, начала работы без авторского надзора и соответствующего разрешения от Минкульта РТ. При производстве работ строителями были допущены повреждения, устранение которых, по заключению экспертов, потребует значительных финансовых затрат.

Для справки:

Азимовская мечеть — мечеть в Казани, памятник татарской культовой архитектуры.

Построена в формах эклектики национально-романтического направления в 1887—1890 годах на месте старой деревянной мечети, существовавшей с 1804. Строительство осуществленно на средства купца М. М. Азимова. Азимовская мечеть — одноэтажная двухзальнаямечеть-джами с минаретом высотой 51 м над входом. В декоративном убранстве использованы мотивы архитектуры мусульманского востока. В 1930—1992, в связи с антирелигиозной политикой советской власти, не использовалась по назначению. В результате строительства оказалась в центре промышленной зоны. В 1990—1992 годах реконструирована и реставрирована по проекту архитектора Р. В. Билялова. На территории мечети находится 2-этажное здание медресе и деревянный дом муллы. В настоящее время используется мусульманской общиной. 

Люция Кашапова, 24.08.2017, 12:32
Тэги: Деньги
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Комментарии

Ильнур Рамазанов24 августа 2017, 12:51
Построена была на средства КУПЦА ,так рочему же сейчас на реставрацию идут бюджетные деньги? Деньги атеистов ,христиан и т.д.? У нас светское госудврство ,где церковь отделена от государства де-юро. Пусть те которые так рьяно пишут комменты о правах верцющих и восстанавливают ее.
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угу24 августа 2017, 12:54
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
Построена была на средства КУПЦА ,так рочему же сейчас на реставрацию идут бюджетные деньги? Деньги атеистов ,христиан и т.д.? У нас светское госудврство ,где церковь отделена от государства де-юро. Пусть те которые так рьяно пишут комменты о правах верцющих и восстанавливают ее.
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какое "светское", что ты милый, едва ли не полгорода в паранже ходит
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Горожанин24 августа 2017, 13:38
Идиот, а на какие деньги церкви строятся не замечаешь. На 99% - бюджетные средства.
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Горожанин24 августа 2017, 13:55
На реставрацию и постройку ЦЕРКВЕЙ истратили несколько миллиардов бюджетных средств , на мечетей тратят меньше , т. к. НЕ используется золото , серебро и дорогие росписи
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Горожанин24 августа 2017, 13:56
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
Построена была на средства КУПЦА ,так рочему же сейчас на реставрацию идут бюджетные деньги? Деньги атеистов ,христиан и т.д.? У нас светское госудврство ,где церковь отделена от государства де-юро. Пусть те которые так рьяно пишут комменты о правах верцющих и восстанавливают ее.
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Ильнур поинтересуйся, на какие средства построили Храм Христа Спасителя или ты просто хотел о себе напомнить и показать как думают татары-манкурды
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