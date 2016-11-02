В Казани на реставрацию Азимовской мечети выделят еще 10 млн рублей

Победитель аукциона будет определен 25 августа

В Казани на реставрацию Азимовской мечети на улице Фаткуллина выделят еще 10 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Сообщается, что победителю тендера необходимо будет выполнить все ремонтно-реставрационные работы до марта 2018 года. Победитель аукциона будет определен 25 августа.

Напомним, в прошлом году на реконструкцию Азимовской мечети из федерального бюджета было выделено 47 млн рублей. Однако позже на подрядчиков было заведено уголовное дело. Подрядная организация ООО "Сайяр", которая занималась реконструкцией мечети, начала работы без авторского надзора и соответствующего разрешения от Минкульта РТ. При производстве работ строителями были допущены повреждения, устранение которых, по заключению экспертов, потребует значительных финансовых затрат.

Для справки:



Азимовская мечеть — мечеть в Казани, памятник татарской культовой архитектуры.



Построена в формах эклектики национально-романтического направления в 1887—1890 годах на месте старой деревянной мечети, существовавшей с 1804. Строительство осуществленно на средства купца М. М. Азимова. Азимовская мечеть — одноэтажная двухзальнаямечеть-джами с минаретом высотой 51 м над входом. В декоративном убранстве использованы мотивы архитектуры мусульманского востока. В 1930—1992, в связи с антирелигиозной политикой советской власти, не использовалась по назначению. В результате строительства оказалась в центре промышленной зоны. В 1990—1992 годах реконструирована и реставрирована по проекту архитектора Р. В. Билялова. На территории мечети находится 2-этажное здание медресе и деревянный дом муллы. В настоящее время используется мусульманской общиной.