СМИ: ВСМ «Москва-Казань» станет частью проекта «Евразия», который свяжет Берлин с Китаем

Высокоскоростная магистраль «Москва-Казань» может стать частью проекта «Евразия», который свяжет Берлин с Китаем (Урумчи). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что 2,4 тыс км по России можно будет проехать за 9,5 часов.

- К 2050 году по «Евразии» планируется перевозить 20 млн тонн грузов и почти 37 млн пассажиров в год. Но на это нужно почти 8 трлн рублей, из которых 3,6 трлн стоит российская часть проекта, - говорится в сообщении.

Напомним, стоимость строительства ВСМ «Москва-Казань» на сегодняшний день оценивается в 1,260 трлн рублей. Более половины стоимости проекта могут профинансировать китайские партнеры.

Ранее в Казани одобрили строительство проекта ВСМ «Москва-Казань», пролегающий через озеро Лебяжье.

Предполагается, что строительство участка ВСМ «Москва-Казань» составит 4 года. Проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань планировалось завершить в июне текущего года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.