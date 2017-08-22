Полиция Казани задержала координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву

Сегодня, 23 августа, в Казани задержали координатора штаба Алексея Навального Эльвиру Дмитриеву. Об этом она написала в своем «Твиттере».

По словам Дмитриевой, ее отвезли в ОП «Япеева» и сообщили, что у них есть материал в отношении нее по ст. 20.2 КОАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Вышла из дома и сразу эшники повезли в ОП Япеева. Говорят есть материал по 20.2 ч8. Жду адвоката. — Эльвира Дмитриева (@El_Dmi) 23 августа 2017 г.