Полиция Казани задержала координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву

Сегодня, 23 августа, в Казани задержали координатора штаба Алексея Навального Эльвиру Дмитриеву. Об этом она написала в своем «Твиттере».
По словам Дмитриевой, ее отвезли в ОП «Япеева» и сообщили, что у них есть материал в отношении нее по ст. 20.2 КОАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
Напомним, в марте текущего года после митинга против коррупции на Дмитриеву уже был составлен административный протокол. Кстати, митинг Алексея Навального в Казани не был согласован с властями, тогда как ранее Вахитовский районный суд Казани признал незаконным отказ Исполкома города предоставить сторонникам Навального альтернативное место для митинга.
Вышла из дома и сразу эшники повезли в ОП Япеева. Говорят есть материал по 20.2 ч8. Жду адвоката.— Эльвира Дмитриева (@El_Dmi) 23 августа 2017 г.