Стали известны подробности убийства маникюрши в Челнах: ее «заказал» брат

Стали известны подробности жестокого убийства 43-летней челнинки. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Напомним, трагедия произошла 12 августа в 36-м комплексе по улице Максютова. Оксана Р. была задушена и жестоко убита ножом в шею. Ее обнаружили примерно через 6 часов после убийства. Незамужняя челнинка работала мастером маникюра в салоне красоты. Детей у нее не было. Труп обнаружила подруга погибшей, которая и сообщила о произошедшем в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время задержаны трое мужчин. Все они имеют судимость. Как оказалось, заказчиком убийства выступил брат Оксаны, с которым у нее были неприязненные отношения.

- Брат был единственным наследником ее квартиры. Он, а также киллер и посредник, который помог найти исполнителя кровавого заказа, дают признательные показания, - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.