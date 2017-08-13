В Челнах убили маникюршу, связав по рукам и ногам

В Набережных Челнах нашли убитую женщину, связанную по рукам и ногам. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Трагедия произошла 12 августа в ее квартире в 36-м комплексе.

- Погибшая лежала в луже крови, связанная по рукам и ногам. Ее обнаружили примерно через 6 часов после убийства, - говорится в сообщении.

Убитой оказалась незамужняя 43-летняя Оксана Р., которая работала мастером маникюра в салоне красоты. Детей у нее не было. Труп обнаружила подруга погибшей, которая и сообщила о произошедшем в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется расследование.