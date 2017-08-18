Курбан Бердыев: «Жонатас улетает, мы потеряем многих игроков»

Главный тренер команды дал оценку вчерашнему матчу

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на пресс-конференции с журналистами сообщил, что нападающий команды Жонатас Кристиан покинет команду.

- В целом, неплохо провели первые 20-30 минут. Слава богу, что забили. Потом уже полегче стало. К сожалению, наше финансовое положение вы знаете. Жонатас уже завтра улетает на медобследование. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению», – передает слова Бердыева пресс-служба ФК “Рубин”.

Напомним. что вчера казанский «Рубин» одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу казанской команды.

Дублем в составе хозяев отметился Жонатас (4-я и 31-я минуты), по голу на свой счёт записали Гёкдениз Карадениз (16-я минута), Эльмир Набиуллин (62-я минута), Янн М'Вила (85-я минута) и Максим Лестьенн (87-я минута).