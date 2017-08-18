«Рубин» забил в ворота «Анжи» шесть мячей

Казанский «Рубин» одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу казанской команды.
Дублем в составе хозяев отметился Жонатас (4-я и 31-я минуты), по голу на свой счёт записали Гёкдениз Карадениз (16-я минута), Эльмир Набиуллин (62-я минута), Янн М'Вила (85-я минута) и Максим Лестьенн (87-я минута).
После семи туров «Рубин» занимает шестое место (11 очков).
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РубинАнжи 1:0 4' Жонатас @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/nzdLadFiWM— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РубинАнжи 2:0 15' Гёкдениз Карадениз @GokdenizK61 pic.twitter.com/GaHVmAB3Tz— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РубинАнжи 3:0 31' Жонатас (дубль) @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/xQxMrOTyk2— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РубинАнжи 4:0 62' Эльмир Набиуллин pic.twitter.com/yagbgOGkGk— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РубинАнжи 5:0 85' Янн М'Вила @yannmvilafr pic.twitter.com/qpCoHv80cj— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РубинАнжи 6:0 87' Максим Лестьенн pic.twitter.com/6RRce8yyk9— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 19 августа 2017 г.