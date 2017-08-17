Уральский завод поставит в Казань семь трамваев

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») поставит в Казань семь трамвайных вагонов модели 71-407. Об этом сообщается на сайте предприятия.

- Для нас это значимый контракт, так как есть реперные точки – города, в которые очень сложно заходить со своей продукцией. В частности, в – Казань: там высокие требования к подвижному составу и нам важно было выиграть этот конкурс, - отметил заместитель гендиректора «Уралтрансмаш» по гражданской продукции Александр Мирошник.

Отмечается, что в настоящее время в Казани уже эксплуатируются трамваи уральского завода модели 71-402.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году в Казани планируют приобрести 7 новых трамваев и 15 троллейбусов.