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Уральский завод поставит в Казань семь трамваев

Уральский завод поставит в Казань семь трамваев
16+
Фото: uraltransmash.com

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») поставит в Казань семь трамвайных вагонов модели 71-407. Об этом сообщается на сайте предприятия.

- Для нас это значимый контракт, так как есть реперные точки – города, в которые очень сложно заходить со своей продукцией. В частности, в – Казань: там высокие требования к подвижному составу и нам важно было выиграть этот конкурс, - отметил заместитель гендиректора «Уралтрансмаш» по гражданской продукции Александр Мирошник.

Отмечается, что в настоящее время в Казани уже эксплуатируются трамваи уральского завода модели 71-402.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году в Казани планируют приобрести 7 новых трамваев и 15 троллейбусов.

Люция Кашапова, 18.08.2017, 17:38
Тэги: Общественный транспорт
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Комментарии

Горожанин18 августа 2017, 18:06
Четкий трамвайчик! Молодцы
0
2
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Горожанин18 августа 2017, 18:06
Отечественные трамваи? Хорошо же, и с ремонтом проще будет в будущем
0
1
Согласны с автором?
12818 августа 2017, 18:26
Класс, надо поддерживать своих. Зачем брать у иностранцев, когда у нас есть трамваи на уровне
0
0
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