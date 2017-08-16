«Ак Барс» банк собирается найти виновников панической рассылки через мессенджеры

Для этого представители банка обратятся в полицию

Банк "Ак Барс" планирует обратиться в полицию, чтобы найти источник массовой ложной рассылки в мессенджерах о проблемах в работе его отделений и банкоматов, об этом стало известно сегодня.

- Банк расценивает данные ложные рассылки как происки недоброжелателей. Мы планируем обратиться в правоохранительные органы для установления личности лиц, совершивших данные противоправные действия, — цитирует RNS слова представителя банка.

Напомним, накануне после появления этой рассылки в банке заявили, что "обслуживание клиентов во всех офисах осуществляется в стандартном порядке. Все банкоматы снабжены наличностью на достаточном уровне, выдача денежных средств происходит в штатном режиме".