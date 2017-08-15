В Татарстане нашли 22 заброшенных детских лагеря

В Татарстане были обнаружены 22 заброшенных детских лагеря, об этом стало известно в ходе мониторинга представителями Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба организации.

Эти лагеря были закрыты в течение последних 10 лет. В перечень детских оздоровительных учреждений, которые не функционируют в 2017 году, вошли девять муниципальных лагерей, четыре государственных и девять лагерей предприятий и организаций.

- Большинство летних лагерей принадлежат крупным предприятиям и организациям, вузам или муниципалитетам. Для предприятий содержание так называемых непрофильных активов обходится недешево, и, видимо, поэтому сначала выявляются нарушения, выдаются предписания, штрафы, а потом приходит решение закрыть летний лагерь, — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в РТ Гульзада Руденко.

Напомним, ранее ProKazan.ru опубликовал фоторепортаж из заброшенного лагеря в лесу возле санатория Крутушка. Жители соседних деревень давно разобрали здания лагеря на кирпичи и доски.