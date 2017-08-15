В Казани соципотечники «Салават Купере» собрались на штурм Госжилфонда, но не провели его

С ними в здании ГЖФ встретились глава учреждения Талгат Абдуллин, замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев и подрядчики, которые строят микрорайон

В Казани соципотечники микрорайона "Салават Купере" накануне вместо ожидаемого штурма провели встречу с главой Госжилфонда РТ Талгатом Абдуллиным, замглавой Минстроя РТ Ильшатом Гимаевым и подрядчиками, которые строят микрорайон. Всего от соципотечников во встрече приняли около 50 человек.

Первый вопрос задал активист Ильназ Шайхиев.

- Мы пришли сюда не по личным вопросам, а по общим. Я состою в соципотеке с 2014 года, мой срок договора — 4 августа 2014 года, его трехлетний срок истек. Так почему мои дети до сих пор должны спать на двухъярусных кроватях? У многих соципотечников договор вышел в августе этого года. На основании этого договора мы, бюджетники, должны быть обеспечены жильем. Однако на сегодняшний день не только не обеспечены им, даже не выиграли свои квартиры. Они разыгрываются для других категорий, нам же либо совсем не дают участвовать, либо разыгрывают в малых количествах. Из нашей категории выиграли лишь 77 человек из 1 751. Прошло восемь месяцев, как мы стали приоритетной категорией. Как нас собираются обеспечить жильем до конца года? - обратился к Талгату Абдуллину житель города.

В свою очередь глава Госжилфонда ответил, что трехгодичный срок исчисляется с 1 января каждого года.

- До конца года все очередники 2017 года будут обеспечены или, по крайней мере, будут иметь возможность точного выбора жилья, — подчеркнул Талгат Абдуллин.

По его словам, в Казани в этом году подлежат сдаче 2 642 квартиры, а распределять будут 2 400. Так что жилья хватит участникам всех программ: и "аварийщикам", и многодетным семьям, и работникам предприятий, и ветеранам. Более того, еще и останется 152 квартиры. Их получат люди по неотложной категории. Итоги розыгрыша квартир подведут в сроки сдачи домов.

Ильшат Гимаев рассказал о ходе строительства и ожидаемых сроках сдачи домов в комплексе, в частности, срок будут сданы дома в 10-м квартале.

- В 11-м квартале в доме 11-4 извещение подано, после проверки замечания устраняются. По 11-2 мы принимаем все меры, чтобы было завершение строительства не позднее 10 августа. И у него есть шансы сдать также не позднее 15 сентября. Остальные дома 11 квартала пока не поспевают, — сообщил чиновник.

Следующий наиболее готовый объект квартала — 11-3, далее идут 11-1 и 11-5. В домах 11-5, 11-1 и 11-3 уже начали демонтировать краны.

В 12-м квартале по трем домами — 12-1, 12-4 и 12-5 — дома собираются сдать в срок, с остальными возможны задержки.

Отмечается, что на встрече не присутствовал представитель компании ПСО "Казань", которая также занимается возведением домов в этом районе.

По словам главы госжилфонда, ПСО "Казань" были перечислены последние 250 млн рублей.

- Больше я ему денег за эти объекты не должен. Он получил деньги сполна. Вот теперь мы посмотрим за состоянием его совести. Не потому что хотим плохо. Там, где надо помочь, помогаем. Стройка — такая вещь, при которой люди не должны ссориться. Надо не санкции искать, а приманку, чтобы приблизить диалог. Надо стать добрее. Руганью не получится, - отметил Абдуллин.

Всего разговор продолжался около 1,5 часов.

Напомним, ранее президентом РТ Рустамом Миннихановым был подписан новый срок сдачи домов - 15 сентября 2017 года, после которого обещалось, что с подрядчиками будет "другой разговор".