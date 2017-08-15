Наверх
Назвали дату начала строительства первой в России ВСМ Москва - Казань
11:38, сегодня3
В Казани врачи провели уникальную операцию, сохранив ногу пациенту с диабетом
11:18, сегодня1
В Казани соципотечники "Салават Купере" собрались на штурм Госжилфонда, но не провели его
11:12, сегодня4
В Казани почти на месяц закроют улицы Роторная и Даурская
10:52, сегодня
На Кремлевской Набережной впервые открылась летняя школа воздушной гимнастики для новичков
В Татарстане глухонемой парень погиб, попав под поезд
10:28, сегодня5
*Промокатегории меняются ежемесячно, возврат до 2000 рублей в месяц. **Кешбек 1,5% - до 3000 р. в месяц. ПАО Банк ФК открытие, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4. Генеральная лицензия Банка России от 24.11.2014 года №2209. Реклама.
Навальный попросил оппозиционера из Челнов привезти ему метр чурчхелы
10:25, сегодня14
В России появился новый вид спама
09:49, сегодня8
В России появятся туры в санатории по типу «все включено»
09:21, сегодня10
СМИ: дыра в капитале банка «Югра» увеличилась в четыре раза
09:03, сегодня4
В Татарстане утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте
08:43, сегодня3
В Казани начали судить мужчину за убийство работодателя из-за зарплаты
08:19, сегодня15
Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь
06:15, сегодня
В Татарстане через 10 дней за «серый» алкоголь начнут сажать до 3 лет
20:41, 15.08.201716
«Пора отпусков: Крым»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
18:00, 15.08.201737
СМИ: свадьба экс-чиновника из Казани и певицы Нюша длилась на Мальдивах 3 дня
17:52, 15.08.201747
Минниханов раскритиковал ректоров Татарстана: "Перестаньте быть такими крутыми!"
17:35, 15.08.201766
Может ли магазин продавать товары со скидкой 50%
17:23, 15.08.20175
Министр образования РТ опрокинул школьника в Муслюмово
16:59, 15.08.201726
В Казани на улице Тукая обрушилось двухэтажное здание: в нем был мужчина
16:52, 15.08.20177
Арбитражный суд РТ отказался признать банкротом обувную фабрику «Спартак»
16:43, 15.08.201718
Завтра в Казани ожидается небольшой дождь и 24 градуса
16:11, 15.08.20172
Метшин и Фишман сыграли в баскетбол в Муслюмово
16:08, 15.08.201717
Роспотребнадзор по РТ: в республике забраковано более 33 кг арбузов и дынь
15:41, 15.08.201715
В Татарстане парень выпал с балкона после ссоры с девушкой
15:26, 15.08.201716
Житель Татарстана получил 90 тысяч рублей за жалобы в "Народном контроле"
15:03, 15.08.201726
Глава Минобрнауки РТ пожаловался на недостаточность образования на татарском языке
14:35, 15.08.201753
В Татарстане в 2017 году от отравления алкоголем скончались 172 человека
14:24, 15.08.201715
В Казани откроют памятник автору гимна Татарстана
14:01, 15.08.20179
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным‍
13:38, 15.08.201750
В Казани водитель Opel попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге
12:59, 15.08.201741
Экс-ректора КНИТУ-КХТИ отправили в СИЗО до 17 сентября
12:39, 15.08.201733
В центре Казани кальянная начала принимать к оплате биткоины
12:15, 15.08.201714
В Казани на месте бывшего офиса Татфондбанка открывается музей с русалкой и чупакаброй
11:55, 15.08.201714
В Татарстане погиб 7-летний ребенок, выпавший из окна высотки
11:23, 15.08.201715
ЦБ РФ требует признать банкротом «Спурт банк»
11:02, 15.08.20176
В Казани осудили 19-летнего парня, который убил топором свою прабабушку
10:36, 15.08.201715
Житель Зеленодольска угнал катер в Казани, чтобы добраться домой
10:29, 15.08.201713
Исследование: в 2017 году в России стали реже покупать алкоголь
10:18, 15.08.201728
Казанский лукбук: мастер по маникюру с дредами, в штанах в полосу и черных массивных часах
09:54, 15.08.201719
В Казани задержали бывшего ректора КНИТУ-КХТИ
09:41, 15.08.201718
В Казани на модернизацию водоснабжения планируют вложить 44 млрд рублей
09:24, 15.08.201720
Воры вынесли у казанца дорогую технику, купленную в кредит
09:06, 15.08.2017
УФСИН по РТ: осужденные не будут строить ВСМ «Москва-Казань»
08:59, 15.08.201721
Стало известно, как татарстанцы будут отдыхать на Курбан-байрам
08:35, 15.08.201717
Страшное ДТП на трассе в РТ: «легковушка» залетела под «КАМАЗ», погибли отец и сын
08:12, 15.08.201720
Афиша громких событий: новый сезон в Качаловском театре, фестивали бороды и видеоблогеров
06:55, 15.08.2017
Сегодня в Казани воздух прогреется до +25 градусов
06:16, 15.08.2017
Брусчатку на улице Баумана отремонтируют за 1,5 млн рублей
18:45, 14.08.201733
В Казани таксиста вновь признали виновным в «непорочном изнасиловании»
18:14, 14.08.201747
Завтра в Казани ожидается +25 градусов
17:32, 14.08.20173
Новые эпизоды по «делу Мусина»: сумма ущерба выросла до 50 млрд рублей
17:19, 14.08.201737
Сделают ли из «кладбища самолетов» под Казанью общественное пространство?
17:04, 14.08.201714
В Казани в мусорке нашли противотанковую мину
16:37, 14.08.201712
Стали известны самые популярные у казанцев сотовые на Avito
16:29, 14.08.201722
В Казани до аэропорта запустят шаттловые автобусы вместо маршрута №197
15:57, 14.08.201716
На улице Меридианная байкер врезался в BMW, уходя от погони полиции
15:55, 14.08.201718
Всё в одном: поможет ли казанцам новое приложение экономить память на смартфоне
15:38, 14.08.20175
В Казани задержали ректора кооперативного института
15:22, 14.08.201727
Афиша 15-21 августа: приготовить большую яичницу, послушать джаз​ и посетить Сенной базар
14:59, 14.08.2017
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Казани соципотечники «Салават Купере» собрались на штурм Госжилфонда, но не провели его

В Казани соципотечники "Салават Купере" собрались на штурм Госжилфонда, но не провели его
16+
Фото: скриншот
С ними в здании ГЖФ встретились глава учреждения Талгат Абдуллин, замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев и подрядчики, которые строят микрорайон

В Казани соципотечники микрорайона "Салават Купере" накануне вместо ожидаемого штурма провели встречу с главой Госжилфонда РТ Талгатом Абдуллиным, замглавой Минстроя РТ Ильшатом Гимаевым и подрядчиками, которые строят микрорайон. Всего от соципотечников во встрече приняли около 50 человек.

Первый вопрос задал активист Ильназ Шайхиев.

- Мы пришли сюда не по личным вопросам, а по общим. Я состою в соципотеке с 2014 года, мой срок договора — 4 августа 2014 года, его трехлетний срок истек. Так почему мои дети до сих пор должны спать на двухъярусных кроватях? У многих соципотечников договор вышел в августе этого года. На основании этого договора мы, бюджетники, должны быть обеспечены жильем. Однако на сегодняшний день не только не обеспечены им, даже не выиграли свои квартиры. Они разыгрываются для других категорий, нам же либо совсем не дают участвовать, либо разыгрывают в малых количествах. Из нашей категории выиграли лишь 77 человек из 1 751. Прошло восемь месяцев, как мы стали приоритетной категорией. Как нас собираются обеспечить жильем до конца года? - обратился к Талгату Абдуллину житель города.

В свою очередь глава Госжилфонда ответил, что трехгодичный срок исчисляется с 1 января каждого года.

- До конца года все очередники 2017 года будут обеспечены или, по крайней мере, будут иметь возможность точного выбора жилья, — подчеркнул Талгат Абдуллин.

По его словам, в Казани в этом году подлежат сдаче 2 642 квартиры, а распределять будут 2 400. Так что жилья хватит участникам всех программ: и "аварийщикам", и многодетным семьям, и работникам предприятий, и ветеранам. Более того, еще и останется 152 квартиры. Их получат люди по неотложной категории. Итоги розыгрыша квартир подведут в сроки сдачи домов. 

Ильшат Гимаев рассказал о ходе строительства и ожидаемых сроках сдачи домов в комплексе, в частности, срок будут сданы дома в 10-м квартале.

- В 11-м квартале в доме 11-4 извещение подано, после проверки замечания устраняются. По 11-2 мы принимаем все меры, чтобы было завершение строительства не позднее 10 августа. И у него есть шансы сдать также не позднее 15 сентября. Остальные дома 11 квартала пока не поспевают,  — сообщил чиновник.

Следующий наиболее готовый объект квартала — 11-3, далее идут 11-1 и 11-5. В домах 11-5, 11-1 и 11-3 уже начали демонтировать краны.

В 12-м квартале по трем домами — 12-1, 12-4 и 12-5 — дома собираются сдать в срок, с остальными возможны задержки.

Отмечается, что на встрече не присутствовал представитель компании ПСО "Казань", которая также занимается возведением домов в этом районе.

По словам главы госжилфонда, ПСО "Казань" были перечислены последние 250 млн рублей.

- Больше я ему денег за эти объекты не должен. Он получил деньги сполна. Вот теперь мы посмотрим за состоянием его совести. Не потому что хотим плохо. Там, где надо помочь, помогаем. Стройка — такая вещь, при которой люди не должны ссориться. Надо не санкции искать, а приманку, чтобы приблизить диалог. Надо стать добрее. Руганью не получится, - отметил Абдуллин.

Всего разговор продолжался около 1,5 часов.

Напомним, ранее президентом РТ Рустамом Миннихановым был подписан новый срок сдачи домов - 15 сентября 2017 года, после которого обещалось, что с подрядчиками будет "другой разговор".

Н. Вильданов, 16.08.2017, 11:12
Тэги: Строительство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин16 августа 2017, 11:39
В свою очередь глава Госжилфонда ответил, что трехгодичный срок исчисляется с 1 января каждого года.

супер. если договор с 10.01 то считай уже не 3 года а 4 года? здорово придумано.
пора на штурм, зря не пошли
1
3
Согласны с автором?
Горожанин16 августа 2017, 11:50
Веры им уже ведь давно нет, каким образом они там держатся.
0
1
Согласны с автором?
Димас люблю пивас16 августа 2017, 11:52
У народа кишка тонка штурмовать!:-D ссыкуны!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 августа 2017, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Веры им уже ведь давно нет, каким образом они там держатся.
Развернуть
Как каким образом держатся? :-P По.стране, чуть ли не каждый день, то губернатора, то какого нибудь проворовавшегося чиновника задерживают. :-D
0
0
Согласны с автором?
Народ16 августа 2017, 11:57
Воры
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru