УФСИН по РТ: осужденные не будут строить ВСМ «Москва-Казань»

УФСИН по РТ опровергло информацию о том, что осужденных могут привлечь к строительству высокоскоростной магистрали «Москва-Казань», передает пресс-служба ведомства.

- В соответствии с законодательством, осужденные к обязательным работам могут выполнять только неквалифицированную работу, например, по уборке и благоустройству территорий, - отметили в УФСИН.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане осужденных к обязательным, исправительным и принудительным работам могут привлечь к строительству ВСМ Москва — Казань, такая идея обсуждалась в УФСИН по РТ с представителями «РЖД».

Однако, как отметили в ведомстве, такой вопрос выносился на обсуждение, но речь шла не о строительных работах.

Ранее ProKazan.ru сообщал, что в Казани одобрили строительство проекта ВСМ Москва-Казань, пролегающий через озеро Лебяжье.

Предполагается, что строительство участка ВСМ Москва-Казань составит 4 года. Проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань планировалось завершить в июне текущего года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.