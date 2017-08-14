Стало известно, как татарстанцы будут отдыхать на Курбан-байрам

С 28 августа по 3 сентября жителя Татарстана будут отдыхать 4 дня

В связи с празднованием Курбан-байрама в Татарстане 1 сентября объявлен выходным днем. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Так, с 28 августа по 3 сентября жителя Татарстана будут отдыхать 4 дня. Нерабочими днями будут 30 августа (День республики Татарстан), 1 сентября (Курбан-байрам), а также 2 и 3 сентября (суббота и воскресенье).

Кроме того, 29 и 31 августа рабочий день будет сокращен на 1 час.

Напомним, в этом году на 1 сентября выпадает праздник Курбан-байрам. Несмотря на это, как и обычно во всех школах 1 сентября пройдет торжестченная линейка. А 2 сентября, в субботу, дети пойдут в школу. Занятия начнутся по расписанию, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.