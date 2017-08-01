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Минобр РТ: Курбан байрам не помешает проведению Дня знаний

Минобр РТ: Курбан байрам не помешает проведению Дня знаний
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Фото: из архива ProKazan.ru

День знаний в Татарстане традиционно пройдет 1 сентября, в пятницу. Никаких переносов не предполагается, несмотря на то, что в этом году на 1 сентября выпадает праздник Курбан байрам. Об этом порталу ProKazan.ru  сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

- Как и обычно 1 сентября пройдет линейка. А 2 сентября, в субботу, дети пойдут в школу. Занятия начнутся по расписанию, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в этом году Курбан байрам выпадает на 1 сентября. Официально этот день в республике считается нерабочим. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов

Люция Кашапова, 02.08.2017, 13:58
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

Горожанин02 августа 2017, 14:39
Курбан байрам-воистину байрам!
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Горожанин02 августа 2017, 14:50
А баранов будут резать сразу в школьных дворах видимо.
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7
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Горожанин02 августа 2017, 14:58
А у учителей значит рабочий день
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1
24
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Масложиртрестснаб02 августа 2017, 15:44
В ответ на комментарий пользователя
А баранов будут резать сразу в школьных дворах видимо.
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Ага, давай свой адрес.
2
1
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Горожанин02 августа 2017, 16:09
Не стоит делать выходной день. Атеисты хотят работать в этот день.
3
2
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Горожанин02 августа 2017, 22:23
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
0
0
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Горожанин02 августа 2017, 22:38
В ответ на комментарий пользователя
Не стоит делать выходной день. Атеисты хотят работать в этот день.
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ПУСТЬ РАБОТАЮТ ПО РАЗДЕЛКЕ БАРАШКОВ
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