Минобр РТ: Курбан байрам не помешает проведению Дня знаний

День знаний в Татарстане традиционно пройдет 1 сентября, в пятницу. Никаких переносов не предполагается, несмотря на то, что в этом году на 1 сентября выпадает праздник Курбан байрам. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

- Как и обычно 1 сентября пройдет линейка. А 2 сентября, в субботу, дети пойдут в школу. Занятия начнутся по расписанию, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в этом году Курбан байрам выпадает на 1 сентября. Официально этот день в республике считается нерабочим. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов