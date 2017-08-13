Новые эпизоды по «делу Мусина»: сумма ущерба выросла до 50 млрд рублей

Следственный комитет по РТ в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы Татфондбанка 53-летнего Роберта Мусина выявил новые эпизоды хищений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по новым эпизодам возбуждены 13 уголовных дел по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

- Все эпизоды связаны с хищением денежных средств ПАО «Татфондбанк», посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд рублей, - отметили в ведомстве.

Сообщается, что в декабре прошлого года Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, зная о неплатежеспособности кредитной организации и возможности отзыва лицензии, приняли решение о незаконном выводе залогового имущества ООО «Весна», по кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» путем подписания договора о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» на сумму более 1,2 млрд. рублей и соглашения о расторжении договора о залоге акций.

Таким образом, всего в одно производство объедены 22 уголовных дела. Ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд рублей. Расследование продолжается.

Напомним, Мусина также подозревают в выводе миллиардов рублей из банков «Советский» и «Интехбанк». Ранее Приволжский суд Казани продлил арест экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину еще на три месяца, до 16 октября.