В Казани новую насосную станцию «Заречная» запустят в конце года: на ней появится терраса

Ее стоимость составляет 1,25 млрд рублей

Тестовый запуск по первому этапу строительства новой канализационной насосной станции «Заречная» стоимостью 1,25 млрд рублей пройдет в конце года, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

На сегодняшний день выполнено устройство основания и вертикальные ограждающие конструкции подземной части насосной станции, построено 5 новых камер из 7 запланированных диаметром от 6 до 11 м, и глубиной до 9 м, построены два тоннеля диаметром 2 м, в которые будут проложены коллектора протяженностью 260 м из трех запланированных длинной 336 м.

Отмечается, что канализационную камеру станции превратят в террасу со смотровой площадкой с видом на Казанский Кремль.

Напомним, ранее Ильсур Метшин заявил, что строительство насосной станции «Заречная» не отразится на платежах жителей. По его словам, новая насосная станция — это один из важнейших объектов инфраструктуры Казани, который питает половину города.

Строительство новой насосной станции возле Речного техникума было начато в октябре прошлого года. Первый этап проекта включает строительство самой станции с монтажом технологического оборудования, подводящих самотечных коллекторов, напорных самотечных коллекторов до камеры переключения, трансформаторной подстанции, сетей электроснабжения. На втором этапе работ будет построен новый напорный коллектор диаметром 1400 мм, который сможет перекачивать до 20 тыс. кубометров стоков в час.