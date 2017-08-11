СМИ: осужденному в Турции Бакиеву, который планировал сбить самолет США, грозит суд в РТ

Приговоренному к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы в Турции уроженцу Татарстана Ренату Бакиеву грозят экстрадиция и суд в Татарстане. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что россиянин в Турции был осужден по сомнительным обвинениям.

- Военные эксперты считают версию сомнительной о том, что Бакиев собирался сбить военный самолет США при помощи дрона, - говорится в сообщении.

Напомним, 23-летнего Рената Бакиева задержали в конце июля, однако об этом стало извесно лишь 10 августа. По данным турецких СМИ, молодой человек планировал сбить самолет США на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Он связан с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» и числился в международном розыске. Он свободно владеет турецким, русским, английским и арабским языками.