В Турции задержали и осудили уроженца Татарстана, который хотел сбить самолет США

Его приговорили к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы

В Турции задержали 23-летнего уроженца Татарстана Рената Бакиева, который хотел сбить самолет США на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Об этом сообщает «Лайф».

Отмечается, что Бакиев планировал совершить теракт при помощи дрона и уже вел переговоры о его покупке в соцсетях.

- Россиянина задержали, когда он объезжал окрестности базы на велосипеде, собирая информацию, - говорится в сообщении.

По данным спецслужб Турции, парень связан с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» и числился в международном розыске. Он свободно владеет турецким, русским, английским и арабским языками.

Кстати, Рената Бакиева задержали еще в конце июля, однако стало об этом известно лишь накануне.

Как передает издание Sabah, в случае неудачи атаки с дроном, он хотел устроить теракт в людном месте, где собираются американские военные.

А сегодня стало известно, что уроженца Татарстана Рената Бакиева приговорили к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, передает Sabah.