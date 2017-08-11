Кремль не будет создавать правовую комиссию в связи с истечением срока договора с Казанью

Срок действия договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью истек 11 августа

В Кремле не будут создавать правовую комиссию в связи с истечением срока договора о разграничении полномочий с Татарстаном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника, близкий к Кремлю.

Напомним, вчера, 11 августа, срок действия договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью истек. Документ вступил в силу 11 августа 2007 года, срок его действия составлял 10 лет.

- В Кремле не будут продлевать договор, как и заключать новый. Позиция федерального центра не изменилась, - отметил чиновник.

Кроме того, в Москве не намерены создавать и комиссию по правовым вопросам в связи с истечением договора. Так, по словам источника издания, в этом нет необходимости.

- Правовые коллизии касаются Конституции Татарстана и республика в состоянии решить их сама, - говорится в сообщении.

Однако Кремль может оставить должность президента. Но наименование «президент» сохранится до окончания срока полномочий Рустама Минниханова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по поводу договора будет озвучена тогда, когда Путин посчитает нужным.

Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ впервые был подписан в 1994 году между Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он предполагал более широкие полномочия для Татарстана: республика имела право на собственное законодательство, налоги, гражданство. С приходом в Кремль Владимира Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным.