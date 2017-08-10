В Казани Следственный комитет возбудил дело на Апокалипсиса

В Казани Следственный комитет возбудил дело на 41-летнего Тихона Апокалипсиса и 26-летнего Виктора Санникова из Томска, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе СКР и МВД РТ.

Как стало известно в ходе расследования, летом этого года 22-летний казанец решил заняться посредническими услугами в продаже табачных изделий, для чего и познакомился с Санниковым, предложив тому свои услуги за 20% от стоимости сделки. Узнав, однако, что Санников связан с криминальным миром, парень решил прекратить общение с ним и не отвечать на звоник.

Спустя две недели, 27 июля, бизнесмена выманили к торговому центру по проспекту Победы, где его избили двое знакомых Санникова, после чего посадили в автомобиль.

- Сидевший в салоне Санников сообщил, что нашел клиентов, но из-за нежелания потерпевшего сотрудничать, сделки сорвались. После этого его отвезли в квартиру в поселок Дербышки где находились Апокалипсис с 55-летним жителем Казани. Последний сообщил, что потерпевший должен Апокалипсису и Санникову 850 тыс. рублей, а ему 100 тысяч. Потом пленнику завязали глаза и отвезли на другую квартиру, где продолжили требовать деньги, угрожая при этом убийством, - сообщили в СК.

В итоге пострадавший парень пообещал выплатить деньги в течение двух месяцев, а до 4 августа передать им 200 тыс рублей.

После этого парня отпустили, а затем он обратился в полицию.

8 августа в ходе спецоперации полицейские задержали подозреваемых, которые решили встретиться с бизнесменом, чтобы узнать, почему он с ними не расплатился. В ходе задержания подозреваемые попытались задавить оперативников, наехав на них автомобилем, однако этого им сделать не удалось, всех преступников задержали.

- Ими оказались 26-ти и 41-летний уроженцы Томской области, проживающие в Казани, казанцы 55 и 25 лет, а также 27-летний гражданин Казахстана. Один из задержанных, 41-летний житель Томской области, ранее неоднократно судим за побои, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, угон, хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти. Еще двое из членов преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности за хулиганство и незаконный оборот наркотиков, - сообщили в МВД.

СК уточняет, что, помимо жителей Томска, были задержаны гражданин Казахстана 27-летний Роман Давтян, казанцы 55-летний Николай Сабанов и 25-летний Ильфат Мифтахов.

Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям, других пострадавших просят обращаться в полицию.