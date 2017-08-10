СМИ: Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в Анталье

Роспотребнадзор признал небезопасными для здоровья условия в Турции для россиян.

- Роспотребнадзор признал небезопасными для российских туристов условия в южных провинциях Турции, в частности в регионе залива Анталья, и направил эту информацию в Ростуризм, — передает ТАСС слова представителя ведомства.

В районе залива находятся такие турецкие курорты, как Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде, Белек.

Отмечается, что решение Роспотребнадзора уже согласовано с Министерством иностранных дел РФ, оно могло быть принято из-за ситуации с вирусом Коксаки.

При этом накануне Роспотребнадзор по РТ назвал фейком данные о распространении вируса Коксаки в Татарстане. Сейчас ведомство открыло горячую линию для оценки эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах Турции.