Роспотребнадзор по РТ назвал фейком данные о распространении вируса Коксаки в Татарстане

В настоящее время ведомство открыло горячую линию для оценки эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах Турции

Роспотребнадзор по РТ назвал фейком информацию о распространении вируса Коксаки в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Информация не соответствует действительности. Заболеваемость энтеровирусной инфекцией в республике находится на уровне прошлого года. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией оценивается как стабильная, - отмечают в надзорном ведомстве.

Таким образом, Роспотребнадзор призывает жителей республики не распространять фейковую информацию через социальные сети и мессенджеры.

- Все чаще распространяется информация, которая не соответствует действительности. Особенно если название возбудителя носит экзотический характер, - говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время ведомство открыло горячую линию для оценки эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах Турции.

Напомним, сообщение о первом заболевшем в Турции ребенке из Казани появилось в начале июля. Однако власти Турции эту информацию опровергают.