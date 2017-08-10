УФАС по РТ намерен проверить, на какие деньги власти Казани провели Сабантуй в Париже, пишет «Вечерняя Казань».

Сообщается, что приблизительно праздник в столице Франции обошелся мэрии в 20 млн рублей.

- Деньги на проведение Сабантуя были выделены из внебюджетных фондов, - сообщила вице-мэр Казани Евгения Лодвигова.

Однако лидер Трудовой партии России по РТ Иван Климов усомнился в этом, обратившись с заявлением в антимонопольную службу.

- Вчера получил ответ от УФАС по РТ, в котором сказано, что по результатам запрошенных документов у Исполкома установлено, что конкурентные процедуры определения поставщика не проводились, - сообщил Климов.

Отмечается, что если праздник в Париже проводился на внебюджетные деньги, то конкурс проводить было не нужно, а если использовали бюджетные деньги, то это уже нарушение.

Таким образом, в настоящее время УФАС по РТ проводит административное расследование.

Напомним, 25 мая в Париже на Марсовом поле около Эйфелевой башни прошел Сабантуй, в нем принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Всего в прошедшем Сабантуе приняли участие несколько сотен татар со всего мира, они проживают в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Бельгия, Болгария, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Англия, Нидерланды.